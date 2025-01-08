В новогодние каникулы подростки, состоящие на учете в ПДН, посетили зоопарк Удмуртии

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» представитель Общественного совета республиканского МВД Светлана Малышева — директор государственного Зоопарка Удмуртии организовала увлекательную экскурсию для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Ленинского района г.