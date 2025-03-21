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Семье погибшего бойца СВО чиновники Югры не доплатили миллионы рублей

Семье погибшего бойца СВО чиновники Югры не доплатили миллионы рублей

В Югре чиновники не доплатили семье погибшего на СВО бойца три миллиона рублей. Вмешаться в ситуацию и восстановить справедливость пришлось прокуратуре.

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