В России разработали ставший ответом на западные санкции самолет

флаг в руки нашим инженерам, а чиновников депутатов госдуры и ЦБ на х....й , ка и всю пятую колонну

ШКИПЕР

Это вы мил чел, попутали с Суперджет 100, а МС -21 состоит из отечественных компонентов. Правда говорит о нем , как о серийном очень и очень рано.