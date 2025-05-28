Созданный в России самолет МС-21 стал ответов на санкционное давление и символом его преодоления. Об этом заявил исполнительный директор корпорации-разработчика Ростех Олег Евтушенко, передает РИА Новости.
В России разработали ставший ответом на западные санкции самолет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Ант
флаг в руки нашим инженерам, а чиновников депутатов госдуры и ЦБ на х....й , ка и всю пятую колонну
Ответить
13 час.
ШКИПЕР
Это вы мил чел, попутали с Суперджет 100, а МС -21 состоит из отечественных компонентов. Правда говорит о нем , как о серийном очень и очень рано.
Ответить
12 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии