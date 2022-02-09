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W Hotels Worldwide откроет в Греции свой первый отель: W Costa Navarino

W Hotels Worldwide откроет в Греции свой первый отель: W Costa Navarino

Группа Marriott International подписала соглашение с компанией TEMES S.A., ведущим оператором и застройщиком объектов премиум-класса в сфере недвижимости и туризма, в рамках которого бренд W Hotels Worldwide откроет в Греции свой первый отель.

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