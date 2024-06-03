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Пензенцам объяснили, почему они не могут попасть на прием к врачам узких специальностей

Пензенцам объяснили, почему они не могут попасть на прием к врачам узких специальностей

Жительница Пензы столкнулась с проблемой записи к врачам узких специальностей. По ее словам, чтобы попасть к гастроэнтерологу, неврологу, офтальмологу или сосудистому хирургу, приходится ждать от месяца до полутора месяцев.

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