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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов

Государственной Думой с 2021 года принято свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, создание условий для их гармоничного развития и воспитания.

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