В Запорожской области боевик попытался отравить командование ВСУ Ольга ВайленкоСпецслужбы Украины объявили о задержании военного, пытавшегося отравить командование Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
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