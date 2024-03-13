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В Запорожской области боевик попытался отравить командование ВСУ

В Запорожской области боевик попытался отравить командование ВСУ

В Запорожской области боевик попытался отравить командование ВСУ Ольга ВайленкоСпецслужбы Украины объявили о задержании военного, пытавшегося отравить командование Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

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