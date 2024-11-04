В России не хотят вводить предельные цены на продукты

Стабилизировать цены будут иначе Российские власти не намерены устанавливать предельные цены или надбавки на социально значимые продукты, чтобы избежать роста их стоимости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на протокол совещания по ценам на продукты в правительстве.
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