Новые правила транспортного налога: кому положена льгота и как ее получить Елена ГалицкаяВопрос транспортного налога остается одним из самых частых для участников специальной военной операции и их семей: нужно ли платить за автомобиль в 2026 году, распространяется ли освобождение на любую машину и требуется ли подавать заявление в налоговую.