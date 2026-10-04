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Новые правила транспортного налога: кому положена льгота и как ее получить

Новые правила транспортного налога: кому положена льгота и как ее получить

Новые правила транспортного налога: кому положена льгота и как ее получить Елена ГалицкаяВопрос транспортного налога остается одним из самых частых для участников специальной военной операции и их семей: нужно ли платить за автомобиль в 2026 году, распространяется ли освобождение на любую машину и требуется ли подавать заявление в налоговую.

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