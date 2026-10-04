Новые правила транспортного налога: кому положена льгота и как ее получить Елена ГалицкаяВопрос транспортного налога остается одним из самых частых для участников специальной военной операции и их семей: нужно ли платить за автомобиль в 2026 году, распространяется ли освобождение на любую машину и требуется ли подавать заявление в налоговую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа на пределе...
- Мобилизация после...
- АС Квартира за четве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым