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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Вследствие произвольных решений соввласти..."

А  вот   посмотрите,  граждане, что нашлось в  старой тетради.Поскольку  Россия  правовое  государство и  у нас  всё  по  закону, а  не так  как  у  хозломордых, то  в  2022  году  Конституционный  Суд России  провёл проверку конституционности международного Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и  2  октября  2022 года вынес постановление.

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