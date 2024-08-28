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Царьград

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США не планируют вступать в диалог с Россией по безопасности в космосе

США не планируют вступать в диалог с Россией по безопасности в космосе

Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими русскими коллегами по вопросам безопасности в космосе, заявил глава Космического командования ВС США Стивен Уайтинг.

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