Студент из Новосибирска пропал по дороге на учебу: его ищут уже неделю

В Новосибирске разыскивают 19-летнего парня, который исчез 2 октября по пути в институт. В тот день Вячеслав находился в Заельцовском районе, но до учебного заведения не добрался.
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