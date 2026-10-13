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Студент из Новосибирска пропал по дороге на учебу: его ищут уже неделю

Студент из Новосибирска пропал по дороге на учебу: его ищут уже неделю

В Новосибирске разыскивают 19-летнего парня, который исчез 2 октября по пути в институт. В тот день Вячеслав находился в Заельцовском районе, но до учебного заведения не добрался.

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