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Царьград

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В деле Лерчек произошел новый поворот. В суде вновь допросили свидетеля

В деле Лерчек произошел новый поворот. В суде вновь допросили свидетеля

В деле Лерчек снова прозвучали показания против блогера.В Гагаринском районном суде Москвы допросили Романа Вишняка, который проходит свидетелем обвинения по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

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