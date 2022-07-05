Не смогут продать: Светлана Лобода и Вера Брежнева лишатся своих особняков в России

Светлана Лобода и Вера Брежнева уехали из России сразу же, как началась вся ситуация в Украине. Они оборвали все связи с Россией и даже оставили свои дома в стране, на которые они успели заработать.
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