Popcaketv

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Не смогут продать: Светлана Лобода и Вера Брежнева лишатся своих особняков в России

Не смогут продать: Светлана Лобода и Вера Брежнева лишатся своих особняков в России

Светлана Лобода и Вера Брежнева уехали из России сразу же, как началась вся ситуация в Украине. Они оборвали все связи с Россией и даже оставили свои дома в стране, на которые они успели заработать.

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