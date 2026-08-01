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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 331 – пятираундовый поединок, но без пояса BMF (Лео Гимарайеш)

20 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе подерутся легковесы  Чарльз Оливейра и Арман Царукян , сообщает журналист Лео Гимарайеш.

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