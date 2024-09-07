КОТ КОСТЯН Класть зубы на полку в некогда развитых странах еще не спешат, но уже вынуждены признать, что перспектива сего реальная.
Москва устроила подлость всему Западу, сделав ставку на золото
Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Спасибо нашему Президенту
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15 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
Президент здесь почти не при чем - разве что его заслуга в том, что он вовремя "перетряхнул" правительство. Хотя, конечно, надо бы еще потрясти исполнительную власть в т.ч. и в регионах. Но его задача и заслуга - международное представление РФ и с этим он справляется вполне успешно.
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14 час.
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