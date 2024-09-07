Москва устроила подлость всему Западу, сделав ставку на золото

mark1970 Маргулан Токсанбаев

Президент здесь почти не при чем - разве что его заслуга в том, что он вовремя "перетряхнул" правительство. Хотя, конечно, надо бы еще потрясти исполнительную власть в т.ч. и в регионах. Но его задача и заслуга - международное представление РФ и с этим он справляется вполне успешно.