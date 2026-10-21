Юрист Дмитрий Бухарин объяснил порядок перерасчёта платы за некачественное отопление. Бухарин рассказал «Краснодарским известиям», что сначала нужно сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ.