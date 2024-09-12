«Мрачные перспективы»: Россия и БРИКС могут оставить Запад без жизненно важного сырья

США на протяжении последних лет демонстрируют какое-то самоубийственное стремление угробить некоторые отрасли своей промышленности, которые напрямую зависят от поставок дефицитных металлов из других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии