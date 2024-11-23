Первый замгендиректора ТАСС: замалчивание ЮНЕСКО убитых журналистов неприемлемо

То, что гендиректор ЮНЕСКО не упомянула в докладе убитых журналистов из России, — это удивительно и неприемлемо, заявил первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман на заседании Международной программы развития коммуникации.
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