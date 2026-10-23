Саудовская Аравия: Air France продлила приостановку своих рейсов в и из международного аэропорта Эр-Рияд имени короля Халеда (RUH/OERK) в Саудовской Аравии до 14 ноября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым