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Ученые считают морковь хорошим лекарством от онкологии

Ученые считают морковь хорошим лекарством от онкологии

Периодическое употребление моркови снижает риск любой раковой опухоли на 10-20%.Белорусское издание "Медицинский вестник" сообщает о том, что по результатам 198 научных работ, охвативших данные 4,7 миллиона человек, ученые пришли к выводу об огромной пользе моркови в деле профилактики онкологических заболеваний.

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Комментарии
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Петр Ядренников
В продаже моркови нет, борьба с онкологией
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