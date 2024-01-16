Ученые считают морковь хорошим лекарством от онкологии

Периодическое употребление моркови снижает риск любой раковой опухоли на 10-20%.Белорусское издание "Медицинский вестник" сообщает о том, что по результатам 198 научных работ, охвативших данные 4,7 миллиона человек, ученые пришли к выводу об огромной пользе моркови в деле профилактики онкологических заболеваний.