Театр абсурда
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Театр абсурда

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"А тому ли я дала-то!?"... или потерянная "родственница", которой опять "не фортануло...

"А тому ли я дала-то!?"... или потерянная "родственница", которой опять "не фортануло...

Вообще так-то весело наблюдать за целой пачкой примечательных изменений, как то — Формулировка "Никаких обсуждений Украины без Украины" не используется уже некоторое время вообще; — Украина выпала из почётной гостевой позиции на всяких международных событиях, типа "Оскара" и съезда пчеловодов Австралии, и выпала в никуда - она не участвует вообще.

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