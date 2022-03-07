Аргументы недели

97 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valerij Usatov
    Бесполезная трата сил,они не договорные,бандерлоги им не подчиняются.Российская делега...
  • Елена Пчелкина
    Сначала развязали в...у, а теперь переговоры, а наоборот нельзя было?Слуцкий заявил, ч...
  • андрей конкин
    никто не договаривается в время войны - все равно нацики рулят на улицах, что не подписывай. Вы войну объявили ЕС и С...Мединский заявил,...

Дмитрий Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты и разгонные блоки, они законсервированы

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об оставшихся на космодроме Куру во Французской Гвиане ракетах и разгонных блоках, которые на сегодня законсервированы и не могут быть использованы без российских специалистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх