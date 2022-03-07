Дмитрий Рогозин: на космодроме Куру остались наши ракеты и разгонные блоки, они законсервированы

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об оставшихся на космодроме Куру во Французской Гвиане ракетах и разгонных блоках, которые на сегодня законсервированы и не могут быть использованы без российских специалистов.