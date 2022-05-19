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Свердловский депутат Максим Иванов выложил фото с «Азовстали»

Свердловский депутат Максим Иванов выложил фото с «Азовстали»

В Telegram-канале депутата Максима Иванова появился снимок с «Азовстали». На фотографии Иванов находится с директором федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и вице-спикером регионального Заксобрания Виктором Шептием.

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