Свердловский депутат Максим Иванов выложил фото с «Азовстали»

В Telegram-канале депутата Максима Иванова появился снимок с «Азовстали». На фотографии Иванов находится с директором федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и вице-спикером регионального Заксобрания Виктором Шептием.
В Telegram-канале депутата Максима Иванова появился снимок с «Азовстали». На фотографии Иванов находится с директором федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и вице-спикером регионального Заксобрания Виктором Шептием.
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