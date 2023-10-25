Как провести праздник святого Дмитрия Солунского и иконы «Иверская» 26 октября, запреты Алёна Юрьева26 октября — особенный день в православном календаре, посвященный памяти святого Дмитрия Солунского и иконы Божией Матери «Иверская».
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