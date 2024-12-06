Хинштейн - это группа влияния: Курская область получила особенного губернатора. В чём смысл назначения?

Татьяна

Вы зря про Хинштейна. Он у нас в Самарской области навёл порядок с коррупцией. с его подачи и подачи депутата Михаила Матвеева вскрыли картель хищений во главе с губернатором Азаровым. Этот картель обобрал всю область, воровали по-чёрному. Сейчас почти всех пересажали, остались мелкие хищники, до них тоже дойдёт очередь. А сам Азаров сейчас под следствием. Мы, самарцы, очень жалеем, что у нас забрали Хинштейна, он кроме всего описанного выше, много сделал для нашей области (долго описывать). Нам очень жаль, что он ушёл от нас.