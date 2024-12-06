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Хинштейн - это группа влияния: Курская область получила особенного губернатора. В чём смысл назначения?

Хинштейн - это группа влияния: Курская область получила особенного губернатора. В чём смысл назначения?

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутат Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области.

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Комментарии
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Татьяна
Вы зря про Хинштейна. Он у нас в Самарской области навёл порядок с коррупцией. с его подачи и подачи депутата Михаила Матвеева вскрыли картель хищений во главе с губернатором Азаровым. Этот картель обобрал всю область, воровали по-чёрному. Сейчас почти всех пересажали, остались мелкие хищники, до них тоже дойдёт очередь. А сам Азаров сейчас под следствием. Мы, самарцы, очень жалеем, что у нас забрали Хинштейна, он кроме всего описанного выше, много сделал для нашей области (долго описывать). Нам очень жаль, что он ушёл от нас.
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2 час.
Анфиса Иванова
Удачи Хинштейну.  Мне кажется, что он порядочный человек и ответственный политик.
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2 час.
Андрей Майданов
Наибулина, Хищьтейн... Хорошие у нас упраленцы!
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1 час.

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