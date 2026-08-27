Россиянам рассказали, кому повысят пенсии осенью 2026 года

Выплаты нескольких категорий российских пенсионеров могут увеличиться осенью 2026 года, рассказал депутат Госдумы и член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в разговоре с RT .
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