Zero Hedge
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Zero Hedge

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Geothermal Power Is Emerging As An AI Energy Source For The Trump Administration

Geothermal Power Is Emerging As An AI Energy Source For The Trump Administration

Geothermal Power Is Emerging As An AI Energy Source For The Trump Administration A little-used corner of the clean-energy market is getting a potentially decisive trial in Utah.

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