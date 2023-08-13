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«Бавария» купила Кейна и проиграла в Суперкубке, Роналду взял трофей с «Аль-Насром», «Краснодар» лидирует в РПЛ, Дзюба нагрубил журналисту, Дембеле в «ПСЖ», свадьба Косторной и другие новости

«Бавария» купила Кейна и проиграла в Суперкубке, Роналду взял трофей с «Аль-Насром», «Краснодар» лидирует в РПЛ, Дзюба нагрубил журналисту, Дембеле в «ПСЖ», свадьба Косторной и другие новости

1. Свершилось: Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро. Рекордсмен «шпор» по голам тепло попрощался с клубом.

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