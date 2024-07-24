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Учительница задушила родного внука и спряталась на даче

Учительница задушила родного внука и спряталась на даче

Учительница задушила родного внука и спряталась на даче Татьяна СергееваВ Чебоксарах произошло жуткое преступление, которое заставило весь город содрогнутся от дикости поступка казалось бы уважаемого адекватного человека.

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