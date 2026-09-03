Цена картофеля в Германии вдвое превысила уровень 2025 года

Картофель нового урожая в Германии продается дороже на €10 — 15 (1 — 1,5 тыс. руб.) за 100 кг, чем в 2025 году, 3 сентября сообщило издание Agrarheute.
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