Узнали? Да, это IFA Multicar! Рассказываем, откуда взялась эта машина

Эти забавные, вызывающие улыбку компактные грузовики помнит каждый советский мальчишка 1980-х. Коммунальный – какую только работу ни приходилось ему выполнять, и ведь все было по силам! А история появления этой машинки крайне удивительная.
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