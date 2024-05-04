За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    совсем охренели... что это? цена московской квартиры за 4 колеса?На российский рын...
  • Сергей Храмов
    Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.Этот силач вытяну...
  • Сергей Храмов
    До войны всю гражданку вытянули газгены работающие на швырках - поленьях, как легковые и грузовые машины, так и тракт...Этот силач вытяну...

Узнали? Да, это IFA Multicar! Рассказываем, откуда взялась эта машина

Узнали? Да, это IFA Multicar! Рассказываем, откуда взялась эта машина

Эти забавные, вызывающие улыбку компактные грузовики помнит каждый советский мальчишка 1980-х. Коммунальный – какую только работу ни приходилось ему выполнять, и ведь все было по силам! А история появления этой машинки крайне удивительная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх