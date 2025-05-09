Салют Победы прозвучал в Москве

9 мая в Советском Союзе отмечают Победу над Германией. На площадях городов с утра собираются люди, на Красной площади в Москве военных качают и дарят им цветы, рассказывают об этом дне «Известия» в номере от 10 мая.
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