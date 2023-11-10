Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

На севере столицы работает технопарк Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столице реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым будет создано более 52 тыс.
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