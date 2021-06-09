Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО приступили к совершению комбинированного марша из Забайкалья на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО приступили к совершению комбинированного марша из Забайкалья на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области

Подразделения выполнят передислокацию в составе трех воинских эшелонов на расстояние свыше 6 тыс. километров.

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