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Цены на медь поднялись до исторического максимума из-за тарифных рисков в США

Цены на медь поднялись до исторического максимума из-за тарифных рисков в США

Медь вышла на новый исторический максимум, а рынок цветных металлов оказался под двойным давлением — ожиданиями новых американских пошлин и реальными проблемами с поставками.

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