В Чечне идёт борьба с бородами и паранджой: Заявление Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководителями силовых структур говорил о "непонятной моде" на длинные бороды и подвёрнутые брюки.
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Да пусть лучше в парандже я хоть не пугаюсь....
Уже даже Кадырова достали эти бородатые и замотахи.
Вот это правильно! Когда в остальных регионах? Но так, чтобы централизованно! Наверху сказали - внизу исполнили.
лучше бы заставил российские законы соблюдать.
А сам- то он не желает побриться? Так сказать, подать пример? Петр Первый топором бороды боярам рубил!
что-то на фото у самого пехотинца не по канонам бородища...
Чеченцы мусульманами никогда не были , их заставили принять ислам....