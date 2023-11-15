Власти Латвии решили окончательно угробить институт семьи

Global Look Press/Erik Buraas/moodboard, Oliver Brandt/imageBROKER.com Власти Латвии, наконец, доказали свою последовательность в так называемом европейском выборе, послушно приняв по требованию Брюсселя главную духовную ценность современного Евросоюза.
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