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"Врезался, уходя от преследования": стали известны подробности полицейской погони в городе

"Врезался, уходя от преследования": стали известны подробности полицейской погони в городе

В полиции рассказали подробности автомобильной погони, которая произошла в городе. Как сообщили в ОМВД России по городу Артему, водитель, уходя от преследования, попал в ДТП, врезавшись в стоящий автомобиль.

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