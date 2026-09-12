На Украине «пакуют» ни за что #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий рассказал, что на Украине под мобилизацию рискуют попасть все, потому что сделать «бронь» на работе рядовому украинцу невозможно.
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