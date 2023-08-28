11-классникам – внимание. В ЕГЭ-2024 кардинальные изменения

Произведений и авторов вплоть до второй половины XIX века в демоверсии кодификатора ЕГЭ по литературе, таких как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, больше не будет, сообщает PRIMPRESS.
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