Синоптик Леус: в Москве 18 ноября будет до -3 градусов и без осадков

Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали 18 ноября переменную облачность и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
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