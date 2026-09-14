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Аргументы и Факты

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Песков назвал условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Песков назвал условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится после того, как внутренний рынок России будет гарантированно насыщен.

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