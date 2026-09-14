Песков назвал условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится после того, как внутренний рынок России будет гарантированно насыщен.
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