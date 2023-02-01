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На платных парковках Петербурга начнут бороться с закрытыми автономерами

На платных парковках Петербурга начнут бороться с закрытыми автономерами

За нарушение правила горожанам придётся заплатить кругленькую сумму. В Санкт-Петербурге создали отдел пеших инспекторов, которые будут снимать с номеров автомобилей посторонние предметы на платных парковках.

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