Бедрос Киркоров раскрыл, как погиб общий сын Филиппа и Пугачёвой: подняла тяжесть

В свое время Алла Борисовна находилась в браке с Филиппом Киркоровым, в котором у неё произошла личная трагедия: она не смогла выносить общего с королём эстрады сына, что сильно ударило по её эмоциональному фону.
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