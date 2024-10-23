Просто сложите капусту в пакет. Быстрый рецепт квашеной капусты

Если вы согласны со мной, что много квашеной капусты не бывает, готовьте ее в пакете вместе со мной! Рецепт – уникален! И, наверняка, вы удивитесь, насколько он простой, а закуска получается идеально проквашенной и очень вкусной! Уже через 48 часов капусту можно будет есть! Нашинкуйте белокочанную капусту на мелкую тонкую соломку с помощью ножа или специальной шинковки.