ТАСС: сертификации алмазов может привести к развитию серого рынка и росту цен

Механизм отслеживания происхождения алмазов, создание которого требуют новые антироссийские санкции, может привести к развитию серого рынка, отрицательной рентабельности в сфере огранки и росту себестоимости алмазов.
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