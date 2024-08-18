18 женщин, которые забабахали себе такой крутой ремонт, что хочется бежать в строительный сверкая пятками

Героини нашей статьи взяли контроль за внешним видом своего дома в собственные руки. Кто-то из них сразу начал делать масштабный ремонт, другие же отделались косметическим или вообще просто заменили аксессуары.
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