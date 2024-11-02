Вашингтон направил эсминец на Ближний Восток

Информировали об этом в Пентагоне, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». «Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», - заявили в профильном ведомстве.