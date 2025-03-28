Задержанный отрудинками ФСБ России 28 марта в Москве мужчина собирался взорвать административное здание в Москве.
Украинские спецслужбы пообещали задержанному ФСБ 10 тысяч долларов за теракт в Москве
Комментарии
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ШКИПЕР
Если каклы этому идиоту пообещали 10 тыс. баксов, то УК РФ без обещаний даст ему срок 20 лет за терроризм.
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20 час.
Владимир Алтайцев
садиться в тюрьму минимум на 10 лет за 1 миллион рублей может только полный кретин и подонок.А уж ВСУ ему бы и рубля не дали. Дебилы забыли, как чечи в Чечне 30 лет назад через хх кидали наёмников, всучивая им очень качественно сделанные фальшивые доллары. Так и на Украине кидают дебилов.
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19 час.
Валера Морозов
Таким дебилам- пожизненное.
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7 час.
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