Украинские спецслужбы пообещали задержанному ФСБ 10 тысяч долларов за теракт в Москве

Если каклы этому идиоту пообещали 10 тыс. баксов, то УК РФ без обещаний даст ему срок 20 лет за терроризм.

Владимир Алтайцев

садиться в тюрьму минимум на 10 лет за 1 миллион рублей может только полный кретин и подонок.А уж ВСУ ему бы и рубля не дали. Дебилы забыли, как чечи в Чечне 30 лет назад через хх кидали наёмников, всучивая им очень качественно сделанные фальшивые доллары. Так и на Украине кидают дебилов.