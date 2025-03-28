Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские спецслужбы пообещали задержанному ФСБ 10 тысяч долларов за теракт в Москве

Украинские спецслужбы пообещали задержанному ФСБ 10 тысяч долларов за теракт в Москве

Задержанный отрудинками ФСБ России 28 марта в Москве мужчина собирался взорвать административное здание в Москве.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Если каклы этому идиоту пообещали 10 тыс. баксов, то УК РФ без обещаний даст ему срок 20 лет за терроризм.
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20 час.
Владимир Алтайцев
садиться  в тюрьму минимум на  10 лет за  1 миллион  рублей  может только  полный  кретин и подонок.А уж  ВСУ  ему  бы  и рубля  не  дали. Дебилы  забыли, как чечи в Чечне  30  лет назад  через хх  кидали наёмников, всучивая  им очень качественно сделанные  фальшивые  доллары. Так и на Украине кидают дебилов.
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19 час.
Валера Морозов
Таким дебилам- пожизненное.
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7 час.
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